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14 июля • обновлено в 18:55
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В октябре COVID-19 превратится в обычную вирусную инфекцию, – эпидемиолог

1.2т
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В октябре текущего года опасный коронавирус может превратиться в обычную респираторную вирусную инфекцию.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил начальник Главного управления Госпотребслужбы в городе Киеве, врач-эпидемиолог Олег Рубан. Иммунитет к COVID-19 будет неустойчивым – только на 3-4 месяца, добавил он.

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По оценкам врача, сейчас в Украине коронавирусом переболело около 10-15% населения. Для создания коллективного иммунитета "с возбудителем должны встретиться, а не переболеть, 70-80% населения". По оценкам Рубана, на это может потребоваться около 1,5 года.

Текущие показатели заболеваемости в Киеве он назвал "стабильно высокими", но отметил, что количество зарегистрированных случаев напрямую зависит от количества проведенных тестов, которое существенно увеличилось.

По мнению Рубана, в сложившейся ситуации основное внимание следует уделять контактным лицам – их своевременному выявлению, массовому исследованию и изолированию.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что коллективный иммунитет к новому коронавирусу выработается уже после появления вакцины от COVID-19.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Коронавирус
Персона
Олег Рубан
Место
Украина
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