Пожар на Луганщине: в ОГА рассказали о помощи пострадавшим

Жителям Луганской области, пострадавшим от пожаров, выделят по 300 тысяч гривен за каждый уничтоженный дом. Отдельно предусмотрены выплаты по 20 тысяч гривен за утраченное имущество.

"Пока мы говорим предварительно. Ибо, когда будут акты, тогда можно будет говорить о четких суммах. В ближайшее время будет решение, завтра утром (9 июля - ред) будет заседать государственная комиссия, я думаю, мы получим предварительные сроки, когда мы получим деньги", - рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Чиновник также поделился подробностями о ликвидации последствий стихийного бедствия и о текущем состоянии помощи пострадавшим.

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