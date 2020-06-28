В КГГА предложили альтернативу отмене льготного тарифа на электроэнергию

Тариф следует повысить тем потребителям, которые расходуют более 300 кВт в месяц

В Украине не следует отменять льготный тариф на электроэнергию для потребителей, расходующих до 100 киловатт в месяц.

Тариф следует повысить для тех, кто потребляет более 300 киловатт электроэнергии. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды при КГГА Олег Попенко, комментируя тематическую инициативу министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Я бы пересмотрел вопрос увеличения стоимости электроэнергии, которое предложено для потребителей, которые потребляли до 100 киловатт. Это тот потребитель, который экономил, который занимался вопросами энергоэффективности. Часто это люди пожилого возраста, которые пытались втиснуться в эти 100 киловатт", – пояснил чиновник.

Он напомнил, что для потребителей, которые расходуют 300, 400, 500 киловатт электроэнергии в месяц тариф остается прежним – 1,68 гривен за киловатт.

"Я считаю, что отмена льготной цены по 90 копеек до 100 киловатт – это ошибка. Нужно ввести повышение цены для тех, кто потребляет больше 300 киловатт в месяц", – заявил Попенко.

По его оценкам, несмотря на то, что подорожания электроэнергии для бытовых потребителей, кроме отмены льготного тарифа, не будет, в тарифах для небытовых потребителей "могут быть сюрпризы". "У нас рынок электроэнергии, государство отошло от регулирования. На сегодня может быть как увеличение цены, так и падение", – заметил Попенко.

Напомним, министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины планирует повысить тариф за первые 100 киловатт электроэнергии для населения с 0,9 до 1,68 гривен. Новшества могут вступить в силу с 1 октября текущего года.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине для преодоления кризиса в энергетической сфере планируют повысить тариф на электроэнергию для населения. Об этом говорится в опубликованной Кабмином программе стимулирования экономики для борьбы с последствиями COVID-19.

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