В программе правительства нашли противоречия с Меморандумом МВФ

В программе деятельности правительства присутствуют пункты, не соответствующие обязательствам, которые Украина взяла на себя в Меморандуме с Международным валютным фондом.

Такое мнение в эфире Obozrevatel TV высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. "Есть такие вещи, которые могут не корреспондироваться между собой в более долгосрочной перспективе", – заявил эксперт.

"Честно говоря, Меморандум с МВФ и является реальной программой действий правительства. Это то, за что нас будут контролировать и нас будут стимулировать очередными траншами. Но в той программе, которая предложена Верховной Раде, есть вещи, которые, с моей точки зрения, не отвечают тем обязательствам, которые мы взяли на себя в Меморандуме с МВФ", – заметил он.

В частности, эксперт обратил внимание на то, что в программе присутствует вопрос "налоговой гильотины" – снижения ставки налогов, а также вопросы, связанные со стимулированием инвестиционной деятельности. В то же время в Меморандуме "правительство берет на себя обязательства не только не снижать налоги, но даже расширять базу налогообложения", – сказал Пендзин.

В Меморандуме говорится об ограничении социальных выплат и о повышении цены на газ для населения. Но в случае удорожания цены на энергоносители затраты Госбюджета на субсидии возрастут.

Как писал OBOZREVATEL, 18 июня в Верховной Раде второй раз подряд не хватило голосов для принятия программы деятельности правительства. Ранее, 17 июня, комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не рекомендовал парламенту принимать доработанную программу действий правительства. Депутаты высказывали претензии как к самой программе, так и к правительству.

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