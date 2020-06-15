В Украине будут новые районы: в "Слуге народа" рассказали, придется ли менять документы

Эти административно-территориальные изменения должны быть закреплены в Конституции

Жителям новых районов не нужно вносить изменения в паспорта и другие персональные документы

В Украине после сокращения количества районов не нужно будет менять документы: паспорта, документы о праве собственности на недвижимость.

Административно-территориальная реформа не коснется областей, но районные советы в будущем должны быть полностью ликвидированы. Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин.

В каждой общине будет создан центр предоставления административных услуг, где можно будет решить большую часть вопросов. Жителям новых районов не нужно будет менять печати в паспортах и вносить изменения в другие персональные документы. Смене подлежат только документы, касающиеся юридических лиц, пояснил Безгин.

По его оценкам, экономия от сокращения аппаратов райгосадминистраций составит порядка 3,6 миллиардов гривен. Одновременно на финансирование программы развития сети административных услуг в общинах планируется выделить порядка 2,1 миллиарда гривен. Таким образом, общая сумма экономии составит более миллиарда гривен.

Нардеп спрогнозировал, что эти изменения приведут к "естественному профессиональному отбору" среди работников аппаратов райгосадминистраций. Наиболее эффективные из них смогут найти свое место в системе местного самоуправления на уровне общин.

Как уточнил Безгин, реформа не коснется областей. "Области должны заниматься региональными стратегиями, региональной политикой". "Но районные советы в перспективе должны быть ликвидированы", – сказал он.

По словам нардепа, реформу "нужно цементировать изменениями в Конституцию". "Мы планируем инициировать изменения в Конституцию в отношении децентрализации власти", – сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил новый проект районирования областей Украины, а также создание территориальных общин. Согласно решению правительства, общее количество районов в стране составит 129, тогда как сейчас – 490.

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