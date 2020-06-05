Обвиняемая в убийстве годовалого ребенка владелица частного детского садика Запорожья полностью отрицает свою вину, несмотря на имеющуюся видеозапись преступления.

Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат семьи погибшей девочки Теймур Мамедов, присутствовавший на заседании суда 5 июня.

"В процессе судебного заседания подозреваемая говорила о том, что она вообще не виновна и не причастна к совершению преступления", – сказал он.

Вместе с тем адвокат сообщил, что на заседании была продемонстрирована видеозапись преступления. "Мы увидели, что так называемая няня берет предмет в виде подушки, надевает беспричинно на лицо ребенка, потом уносит ребенка в другую комнату, где оставляет без присмотра на более чем 10 минут. При этом младшая дочка няни приходит и говорит: "Мам, девочка как мертвая". После этого ноль реакции".

Адвокат подчеркнул, что родители предприняли все меры, чтобы проверить детский сад: "Когда мать привела ребенка, там уже находились двое детей, и это вызвало доверие. Кроме того, "няня" начала говорить о том, что у нее два высших образования, что вечером покажет сертификаты, дающие право на занятия данной деятельностью".

Более того – мать фактически не оставляла ребенка. "Она находилась рядом с квартирой на протяжении 10 минут. Когда "няня" ей позвонила, она вернулась через 5 минут".

Таким образом, вины матери в трагедии нет, подчеркнул адвокат.

Обвиняемая в убийстве ребенка в детсаду Запорожья отрицает вину – адвокат

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожье в частном детском саду, который работал нелегально, умерла девочка. Позже появилась видеозапись, на которой видно, как владелица детского сада положила ребенка на диван, подвязала возле лица малышки подушку и унесла ее в другую комнату. Ей предъявлено обвинение в убийстве ребенка.

На заседании 5 июня Шевченковский районный суд города Запорожья избрал для нее меру пресечения - содержание под стражей до 2 августа. Эксклюзивные детали преступления читайте здесь.

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