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20 декабря • обновлено в 21:05
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Закрытие казино в Украине: прогнозы юриста

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Основатель общественного объединения Statewatch Александр Леменов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал закрытие игорных заведений и казино в Украине.

"У меня большие сомнения, что они смогут реализовать задуманное. Хочу напомнить, что больше 10 лет мы уже видели очередную попытку прикрыть игорный бизнес. Это окончилось ничем. В результате мы увидели под вывесками одного – совсем другое. Фактически, те же услуги, которые предоставлялись раньше соответствующими юридическими лицами в виде игорного бизнеса, сейчас это типа "не игорный бизнес", хотя та же идентификация, по тому же параметру – человек приносит деньги, получает возможность сыграть в лотерею и получить или не получить выигрыш. Скорее, не получить", - заявил Леменов.

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