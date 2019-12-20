Закрытие казино в Украине: прогнозы юриста

Основатель общественного объединения Statewatch Александр Леменов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал закрытие игорных заведений и казино в Украине.

"У меня большие сомнения, что они смогут реализовать задуманное. Хочу напомнить, что больше 10 лет мы уже видели очередную попытку прикрыть игорный бизнес. Это окончилось ничем. В результате мы увидели под вывесками одного – совсем другое. Фактически, те же услуги, которые предоставлялись раньше соответствующими юридическими лицами в виде игорного бизнеса, сейчас это типа "не игорный бизнес", хотя та же идентификация, по тому же параметру – человек приносит деньги, получает возможность сыграть в лотерею и получить или не получить выигрыш. Скорее, не получить", - заявил Леменов.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!