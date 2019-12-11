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11 декабря • обновлено в 20:00
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Математика станет обязательной на ВНО с 2021 года: комментарий депутата

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Представительница Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала инновации по ВНО в Украине. С 2021 математика станет обязательной.

"На самом деле, то о чем говорила госпожа министр, это не новость. Такое решение было принято еще предыдущей министром госпожой Гриневич, в результате чего мы все получили приказ от министерства образования и науки об утверждении порядка проведения ГА. Приказ был заюстирован 2 января 2019 года. И, в соответствии с ним, аттестация по математике для школьников станет обязательной с 2021 года, но на самом деле мы получим два вида тестов - первый для тех, кто поступает на мех-мат. А второй для поступающих на специальности, где математика не важна для поступления, они будут сдавать математику на базовом уровне", - заявила народный депутат.

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