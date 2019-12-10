Предпосылки для снижения цены на газ в 2020 году есть: эксперт по энергетическим вопросам
Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.
Он прокомментировал газовый вопрос и дал прогноз по цене голубого топлива для украинцев в первом квартале 2020
"Вот сегодня цену снизили чуть больше чем на 10% и, учитывая вчерашние переговоры и информацию о том, что компромисс по газу может быть найден, ну и то, что было уже озвучено, что цена может быть на 25% ниже, чем в Европе. Цена на газ формируется благодаря импортному паритету, то есть она формируется согласно рыночным ценам. Итак, предпосылки для того, чтобы иметь низкую цену у нас есть", - заявил Надеин
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