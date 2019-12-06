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6 декабря • обновлено в 19:55
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Рейтинг заболеваний корью: Украина в одном ряду с Конго

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Экс-заместитель Главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала новый мировой рейтинг заболевания корью, согласно которому Украина оказалась среди стран-лидеров по заболеваемости.

"Однозначно можно сказать, что количество вакцинированных людей увеличивается, ведь происходит постоянная поставка вакцин в Украину. В последнее время были проблемы с поставкой вакцин, и был высокий уровень недоверия к качеству этих вакцин. Все это привело к тому, что большое количество детей, почти 60%, которые родились с 2007-2008 года, они имели отказ от вакцинации. А сейчас правительство регулярно удовлетворяет потребности в вакцине, поэтому тенденция улучшается", - заявила экс-депутат.

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Триперный гадюшник.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Нужно привить и изолировать, этот зоопарк с почварами.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир,с чубажо-пыми обезьянами.
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