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6 декабря • обновлено в 20:08
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На какие уступки готов Зеленский в Париже: юрист

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Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал ожидания от встречи в нормандском формате, и чего стоит опасатся украинцам.

"Вопрос Конституции не может быть предметом переговоров - это я сейчас чуть ли не прямо цитирую Владимира Зеленского. Но сейчас его помощник Ермак говорит о том, что это может быть. Первый пункт связан с тем, что при президенте уже создана группа, которая уже наработала изменения по децентрализации в Конституцию. Эти положения пока находятся в полузакрытом режиме. Второй тезис связан с последующим - идея решать вопрос по Донбассу путем децентрализации уже был опробована Петром Порошенко в 2015 году. И мы помним, что в августе происходило под парламентом", - заявил юрист.

Подробнее о подготовке к встрече в нормандском формате и об инициативах по измеению Конституции смотрите в этом видео.

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