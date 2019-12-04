Будет пробовать напугать и давить: эксперт о встрече Зеленского с Путиным
Эксперт по международной и внешней политике Игар Тишкевич в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.
Он прокомментировал возможную встречу Зеленского с Путиным с глазу на глаз.
"Да, это возможно, скорее всего она будет. Я считаю, что так как это первая встреча, не будет за короткое время обсуждаться какая-то конкретика. Это может быть такая борьба: кто более прочный, кто кого напугает. Ну, Путин будет пытаться напугать, угрожать, давить. И это просто пристрелка, знакомство друг с другом не по телефону, а очно. Скорее всего будут говорить о вопросах второго эшелона, это может быть обмен пленными, о чем-то социальном, гуманитарном", - заявил эксперт.
Он также прокомментировал возможность поднятия вопроса о транзите газа.
"В таком случае Путин будет поднимать вопрос арбитражей, то есть отказа от них", - добавил Тышкевич.
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