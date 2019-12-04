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4 декабря • обновлено в 19:21
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Будет пробовать напугать и давить: эксперт о встрече Зеленского с Путиным

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Эксперт по международной и внешней политике Игар Тишкевич в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал возможную встречу Зеленского с Путиным с глазу на глаз.

"Да, это возможно, скорее всего она будет. Я считаю, что так как это первая встреча, не будет за короткое время обсуждаться какая-то конкретика. Это может быть такая борьба: кто более прочный, кто кого напугает. Ну, Путин будет пытаться напугать, угрожать, давить. И это просто пристрелка, знакомство друг с другом не по телефону, а очно. Скорее всего будут говорить о вопросах второго эшелона, это может быть обмен пленными, о чем-то социальном, гуманитарном", - заявил эксперт.

Он также прокомментировал возможность поднятия вопроса о транзите газа.

"В таком случае Путин будет поднимать вопрос арбитражей, то есть отказа от них", - добавил Тышкевич.

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