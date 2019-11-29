Работы по "Северному потоку-2" продолжатся: энергетический эксперт

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука

Он прокомментировал заявления пресс-секретаря президента России по переговорам Зеленского и Путина. Он также прокомментировал слухи о возможном задержании работ по строительству "Северного потока-2" у берегов Дании.

"Обычно никакие апелляции не прекращают действие решения, которое было принято Датским энергетическим агентством. То есть все работы, которые сейчас осуществляются, будут осуществляться безотносительно того, что дальше будет происходить с апелляцией. Так, назывались сроки, рассмотрение апелляции может длиться до 17 месяцев. Однако, поскольку Датское энергетическое агентство просто не сможет, даже продав своих сотрудников в рабство, компенсировать потери, которые будут нанесены участникам строительства "Северного потока-2", то в таких случаях учитываются оговорки относительно законодательства, которые определяют, что могут быть приняты меры против лиц, принимавших соответствующее решение, но эти принятые решения все равно остаются в силе. Добавлю, что о подаче апелляции нам известно только из сообщения российского информационного агентства, которое цитирует слова пресс-секретаря датского министерства экологии, если я не ошибаюсь. Никаких оснований, чтобы говорить о прекращении или замораживании строительства "Северного потока-2", нет и наверное не будет", - заявил Рябцев.

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