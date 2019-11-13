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13 ноября • обновлено в 19:45
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Автомобили с алкотестерами в ЕС и Украине: прогнозы эксперта

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Заместитель главы комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в прямом эфире ObozTV прокомментировал обязательное наличие алкотестера в автомобилях с 2024 года.

"Это очень хорошая инициатива, ведь она защищает жизнь наших граждан. Если установлен такой механизм в машине, то он не позволит тронуться в случае, если человек употреблял алкоголь. Соответственно будет меньше аварий, уменьшится количество жертв ДТП. Мы идем к стандартам ЕС, и это будет внедряться в Украине. Но за два ближайшие года мы вряд ли перейдем на такой процесс", - заявил Крейденко.

По его словам такая инициатива будет запущена, ведь Украина должна синхронизировать свое законодательство с законодательством ЕС. Также в Украине говорят о запуске автоматической системы водителя с контролем во время движения.

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Владимир Крейденко
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