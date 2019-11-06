Криптовалюты в Украине могут легализировать: блокчейн-аналитик

Криптотрейдер, блокчейн-аналитик Кирилл Келевра в прямом эфире ObozTV прокомментировал, на сколько близка Украина к легализации криптовалют.

"Сейчас в Украине наиболее горячая дискуссия в этом отношении. Я занимаюсь криптовалютой с 2013 года, и не помню такого плотного информационного фона по этому вопросу, как сейчас", - заявил Келевра.

Он отметил, что вряд ли криптовалюты сейчас признают официальными для расчетов. Скорее речь идет о формализаций и легализации такого понятия, как криптовалюта и блокчейн в принципе.

"Сейчас рабочая группа в составе криптобизнеса планирует представить пакет документов, где как минимум криптовалюта будет формализована. Я считаю, что если кто-то захочет оставаться в тени с помощью криптовалют, то он останется в тени, а те, для кого важно работать "по-белому" сразу воспользуются такой возможностью", - заявил блокчейн-аналитик

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