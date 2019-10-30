Когда заработают электронные больничные: комментарий министра Дмитрия Дубилета

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о запуске реестра электронных больничных в Украине.

"Мы планируем запустить этот процесс в январе-феврале следующего года", - заявил министр.

Проекты по оцифровке процессов, по словам Дубилета, запускаются не так быстро, как всем хотелось бы, однако он выразил надежду на то, что в течение следующих четырех месяцев им удастся запустить пилоты по процессам с больничными в Украине.

"Ключевая мысль следующая - ты обращаешься к врачу, и, вместо того, чтобы на бланке что-то выписывать, врач заходит в простую систему, где пишет, на какой срок он выдает больничный. Больничный поступает к вам через СМС, или врач может распечатать больничный со специальным кодом. И этот код можно будет передать другим учреждениям, которые затем смогут проверить ваш больничный на валидность с помощью данного кода. Это может происходить как в печатном, так и в электронном виде. То есть любой, кто знает вашу фамилию и код, сможет зайти в систему и перепроверить валидность больничного", - заявил Дмитрий Дубилет.

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