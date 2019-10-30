Путину выгодно закончить конфликт на Донбасcе: американский политолог

Американский политический аналитик Джейсон Смарт в прямом эфире ObozTV прокомментировал разведение войск и будущую встречу в нормандском формате.

"Я думаю, что Путин хочет встретиться. Ведь при Порошенко каждый день была пропаганда против Порошенко на российских каналах, и Путин показал, что он сильный и может отказать во встрече с президентом другого государства. Сейчас показали Порошенко, как корупционера, как человека который крал у своего народа, и я не очень не люблю Порошенко, но мы видим какая разница в том, как показывают Зеленского и Порошенко. Для Путина лично выгодно сейчас встретиться с Зеленским и закончить это. Не из-за того, что он любит украинцев или любит мир, а для того, чтобы показать, что он сильный человек и может рещить данную ситуацию", - заявил американский политолог.

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