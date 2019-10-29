Перспективы разведения войск в Золотом: комментарии военного эксперта

Военный эксперт Владислав Селезнев в прямом эфире ObozTV прокомментировал информацию о начале разведения войск на Донбассе.

По словам эксперта, эта ситуация является довольно странной, ведь по его информации в течение последней недели на территории, где происходит разведение, раздавались выстрелы.

"Но тем не менее, решение принято и, насколько я знаю, сейчас происходит брифинг главнокомандующего генерала Кравченко по разведению войск. Относительно перспектив этого мероприятия, то, с одной стороны, мы слышим заявления спикера представителя Украины Леонида Кучмы, который приветствует решение по разведению сил в районе Золотого. Но опять же, он делает акцент на том, что урегулирование политического блока возможно только после полного урегулирования и решения безопасности блока Минских соглашений, а по перспективам в целом, то можно вспомнить ситуацию 2016 года, когда активно обсуждалось разведение, но наши войска вернулись на свои позиции", - заявил эксперт.

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