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23 октября • обновлено в 20:53
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Логика Зеленского совершенствуется, но в ней до сих пор много провалов: Бессмертный

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Експредставник представитель Украины в трехстороннем контактной группе в Минске Роман Безсмертный в прямом эфире на ObozTV прокомментировал позицию Банковой относительно Донбасса.

"Молодая команда проходит обкатку. Если проследить логику действий и высказываний президента Зеленского, то она совершенствуется. Но в ней все еще немало провалов. Ну например, в Латвии на вопрос, будет ли разведение сил, ответ: ну если будет выполнено требование семидневного режима тишины. Но это не только семидневный режим тишины. а где выполнение протокола об отводе тяжелых вооружений, средних вооружений, танков и минометов, а где верификация заскладированной техники ОБСЕ, а где допуск ОБСЕ к объектам? А этого нет", - заявил Бессмертный

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Роман Бессмертный
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