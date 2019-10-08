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8 октября • обновлено в 19:03
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Зеленский должен срочно позвонить Путину и договориться о встрече: военный эксперт

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Военный эксперт Петр Гаращук в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления о том, что Россия может намеренно затягивать с нормандским форматом.

Он заявил, что это связано с промедлением с нашей стороны. Он отметил, что, в первую очередь, наступательную позицию должна проводить наша украинская дипломатия на самом высоком уровне.

"Не Дмитрий Песков решает вопросы войны или мира. Дмитрий Песков является представителем президента РФ. И сейчас он диктует миру свои условия, где это такое видано? И поэтому президенту Украины нужно поднять трубку, позвонить в Москву и на уровне двух президентов решить этот вопрос как можно скорее. Мы не можем терпеть, чтобы наши военнослужащие были под обстрелами каждый день, чтобы каждый день гибли и военнослужащие, и гражданские ", - заявил Гаращук.

Он настаивает на том, что Зеленский должен позвонить Путину и договориться о встрече на любой территории кроме России.

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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Давно ли Зеленский начал ссать приехать в Россию, которая из гавна сделала его президентом?)))
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