Зеленский должен срочно позвонить Путину и договориться о встрече: военный эксперт

Военный эксперт Петр Гаращук в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления о том, что Россия может намеренно затягивать с нормандским форматом.

Он заявил, что это связано с промедлением с нашей стороны. Он отметил, что, в первую очередь, наступательную позицию должна проводить наша украинская дипломатия на самом высоком уровне.

"Не Дмитрий Песков решает вопросы войны или мира. Дмитрий Песков является представителем президента РФ. И сейчас он диктует миру свои условия, где это такое видано? И поэтому президенту Украины нужно поднять трубку, позвонить в Москву и на уровне двух президентов решить этот вопрос как можно скорее. Мы не можем терпеть, чтобы наши военнослужащие были под обстрелами каждый день, чтобы каждый день гибли и военнослужащие, и гражданские ", - заявил Гаращук.

Он настаивает на том, что Зеленский должен позвонить Путину и договориться о встрече на любой территории кроме России.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся