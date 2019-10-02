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2 октября • обновлено в 19:47
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Правительство боится массовых протестов, поэтому пойдет на уступки: Александр Кава

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Эксперт по транспортным вопросам Александр Кава в прямом эфире ObozTV прокомментировал очередные уступки евробляхерам, на которые пошла украинская власть.

По его мнению, правительство опасается массовых протестов, которые могут появиться в результате недовольства его действиями. Поэтому все предсказания Александра Кавы о том, что правительство пойдет на поводу у евробляхеров, подтвердились. На данный момент, эксперт предполагает, что власть пойдет на еще одни уступки для владельцев автомобилей на еврономерах.

Он также заявил, что любой человек, который уже растаможил евробляху, делал это в соответствие с требованиями действующего на тот момент законодательства. И очевидно, что новый закон обратного действия иметь не будет, растаможенные авто уже находятся в украинской юрисдикции.

По словам Александра Кавы, правила, которые были подготовлены предыдущим правительством оказались не столь привлекательными, чтобы абсолютно все евробляхеры растаможили свои автомобили.

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