Новая ВР приняла важные законы, которые обеспечат рост экономики: банкир

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман прокомментировал результаты визита миссии МВФ в Украину.

Еще вчера, когда появилась информация, что МВФ уехал, миссия активно работала и продолжает работу в Украине, то есть, по словам Фурмана, кому-то было выгодно подать в СМИ ложную информацию.

"Та политика, которую сегодня проводит Национальный банк, сохраниться. Сейчас идут реформы, по которым функции регулятора во многих сферах переходят в Нацбанк", - заявил эксперт.

Последние два года Украина растет на 2-3% в год, чего, по мнению банкира, не достаточно, чтобы догнать наших соседей. Он отметил, что верит в быстрый рост в ближайшие годы, ведь новая Верховная Рада приняла крайне важные законы, которые должны обеспечить этот рост, например, закон о защите прав потребителей, заявил Фурман.

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