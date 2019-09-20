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20 сентября • обновлено в 19:02
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Доверие к президенту и ВР растет впервые в истории Украины: социолог

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Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович прокомментировал соцопросы проведеные его социологической группой и Центром Разумкова.

Он отметил, что вся история Украины говорит о снижении доверия после инаугурации. В случае с президентом Зеленским доверие, как к нему лично, так и в новой ВР, которая состоит из большинства от "Слуги народа", выросла. По словам Антиповича, украинцы высоко оценивают деятельность нового президента и возлагают на него большие надежды. Он отметил, что большинство украинцев сегодня считает, что Украина движется в правильном направлении. Именно так, по результатам исследований считает 55% украинцев.

Эксперт заявил, что про "медовый месяц", который обычно длится 6-9 месяцев можно было говорить после прихода других президентов, которые были до Владимира Зеленского. В данном случае прошло почти 6 месяцев, и впервые в истории Украины наблюдается динамика роста доверия.

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