Ранее в Украине никто не разрабатывал долгосрочную стратегию: Роман Насиров

Народный депутат VIII созыва, глава ДФС (2015-2019 гг.) Роман Насиров прокомментировал заявления Алексея Гончарука о создании фонда развития человеческого капитала для ІТ-отрасли.

Он заявил, что подобная идея является правильной стратегически. Нам в стране всегда не хватало долгосрочной стратегии. Все ранее планировали на сегодня, на завтра или на полгода, пока продержатся. Является ли єтот вопрос первоочередным? По мнению Насирова - нет, не является. Но IТ-отрасль для Украины является очень важной.

Вместе с тем, по словам бывшего депутата, по его данным, люди, которые работают в ІТ-сфере и без поддерки государства чувствуют себя достаточно неплохо. Украинцы сегодня сами заинтересованы в том, чтобы стать профессионалами именно в этой сфере. Поэтому, по мнению Насирова, государству следует больше концентрироваться на тех слоях населения, которые действительно требуют повышенного внимания и поддержки украинского государства.

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