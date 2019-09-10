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10 сентября • обновлено в 22:46
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Украина – одна из 7 стран, где существует мораторий на продажу земли: экономист

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Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал возможности по созданию свободного рынка земли.

Он заявил, что поддержка 56% населения Украины свободного рынка земли в стране является результатом популистской пропаганды, которую вели отдельные политики. Эксперт также отметил, что считает довольно странным тот факт, когда человек не имеет права распоряжаться собственной землей. Украина входит в состав только семи стран мира, где существует запрет на продажу земли, добавил он. Это, по мнению Несходовского, абсолютно недопустимо. Он заявил, что земля должна быть товаром, под покупку которого можно будет получить кредит.

Вместе с тем, эксперт считает, что государство должно жестко контролировать этот вопрос. Например, по словам Несходовского, любые попытки порчи земли должны жестко наказываться.

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Илья Несходовский
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