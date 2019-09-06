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8 сентября • обновлено в 11:26
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Результаты первой недели работы новой ВР: комментарии депутата

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Народный депутат Украины Евгения Кравчук прокомментировала первую полную рабочую неделю новой Верховной Рады Украины.

Она отметила, что в первый же сессионный день депутаты приняли то решение, которое украинцы ждали уже несколько десятков лет. По мнению Кравчук - это очень важный результат, поскольку кроме принятия этого очень ожидаемого избирателями решения, они смогли также повлиять на другие партии, которые декларировали свою поддержку, но могли бы и не проголосовать за снятие неприкосновенности. Именно благодаря этим действиям, по мнению Кравчук, неприкосновенность будет фактически снята с января 2020 года.

Кравчук заявила, что президент доволен, что работа новой ВР началась. Все нацелены на результат и существуют опасения, что другие партии, которые прошли в парламент будут затягивать процессы реформ, говоря о регламентных нормах.

Депутат также прокомментировала предложенную работу в "турборежиме", введение закона о приобретении сим-карт по документу, удостоверяющему личность, а также рассказала о том, что депутаты скрывают от журналистов, закрывая экраны своих смартфонов во время переписки.

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