Чего ожидать от закона об увольнении госслужащих: эксперт

Эксперт группы "Реформа публичной администрации" РПР Сергей Сорока прокомментировал новости об изменении законодательства о найме и увольнения с работы государственных служащих.

Он заявил, что инициатива Максима Нефедова по изменению законодательства, регулирующего процесс найма и увольнения госслужащих, была вполне ожидаемой. Нефедов, по словам Сороки, озвучивал ее во время конкурса, когда он болотировался на эту должность.

Сорока подтвердил, что сегодня существует проблема с тем, что фактически безосновательно уволить государственного служащего невозможно. И если говорить о том, чтобы быстро реформировать, например, таможню, то быстро уволить и быстро набрать на работу новых работников таможни сегодня невозможно.

Эксперт отметил, что до введения закона в действие, все политики имели право освобождать госслужащих других ведомств, что привело к ухудшению профессионального уровня этих ведомств. Он отметил, что от Нефедова ожидают серьезных изменений в работе таможенной службы, но эксперт предостерегает от того, чтобы увольнения по новому законодательству не стали массовыми и постоянными.

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