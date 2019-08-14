Заявления Трампа об обесценивании доллара не беспочвенны: комментарий экономиста

Экономист, глава ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук прокомментировал заявления Дональда Трампа, который пообещал обвалить доллар для увеличения товарооборота.

Эксперт отметил, что Трамп часто делает громкие заявления перед президентскими выборами, а он уже готовится к гонке, которая пройдет в следующем году. Но он не исключает возможность того, что эти заявления действительно могут превратиться в стратегию США. Если это и произойдет, то уже после выборов нового президента, добавил Гарбарук. Он напомнил, что доллар стал международной резервной валютой после окончания Второй мировой войны. Так произошло, потому что США были единственной из супердержав, которая не пострадала в результате тех событий, и соответственно, США имели в то время сильную и стабильную экономику.

Сегодня США формирует около 24% мирового ВВП, но при этом международные расчеты в долларах составляют около 80%. Уже по этим цифрам можно увидеть значительный дисбаланс. И этот дисбаланс делает доллар очень переоцененным, а это значит, что импортные товары, которые попадают в США и покупаются за переоцененный доллар, оказываются недооцененными. То есть, фактически, американцы могут покупать иностранные товары дешевле граждан других стран. Но при этом американские товары, идущие на экспорт, становятся слишком дорогими и не могут конкурировать на международном рынке, пояснил Гарбарук.

Такая риторика Трампа является продолжением его политики по возврату производителей на территорию США. Этот шаг существенно увеличил затраты на производство и поэтому увеличил стоимость американских товаров. И теперь, когда к этому добавляется дорогой доллар, Трамп начал говорить о вреде переоцененной национальной валюты для американской экономики, отметил экономист. Он также назвал цифры, к которым может снизиться курс доллара в Украине. По словам Гарбарука, если Трамп введет озвученную стратегию, то украинцы в обменниках могут увидеть курс в районе 14 грн за доллар.

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