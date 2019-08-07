Украинский самолет в Ливии могли уничтожить россияне

В аэропорту города Мисурат в Ливии уничтожили украинский самолет ИЛ-76, перевозивший гуманитарный груз.

Официальные источники сообщают, что беспилотник обстрелял украинский самолет сразу по прибытию в аэропорт. Это произошло во время выгрузки гуманитарной помощи. Пока один дрон обстреливал украинский самолет, второй беспилотник проводил фото и видеофиксацию этого процесса. Через 40 минут после этого инцидента фото и видео появились на сайтах российских СМИ и блоггеров. Это может свидетельствовать о том, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, который пытается захватить власть в Ливии. После обстрела самолет полностью сгорел. На его борту были 8 членов экипажа, все они успели эвакуироваться. По предварительным данным стоимость уничтоженного ИЛ-76 составляет не менее 2,5 млн долларов.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин прокомментировал слухи о причастности Российской Федерации к этому инциденту. Эксперт отметил, что есть все основания полагать, что без участия Кремля в этот раз не обошлось. Он пояснил, что тренды поведения российских спецслужб всегда очень похожи, и последние 10 лет вся информационная сила России направлена на дискредитацию Украины на международном пространстве. Это, в первую очередь, касается обвинений в торговле оружием. Вот и на этот раз, по словам Золотухина, российские СМИ и блогеры начали распространять месседжи, что украинский самолет перевозил оружие.

Эксперт напомнил, что это уже третий украинский самолет, уничтоженный в Ливии. Он также отметил, что этот самолет не является государственным, он не исполнял государственные заказы или приказы. В данном случае ИЛ-76 находился в собственности официально зарегистрированной частной компании, которая имеет право осуществлять перевозки грузов в направлениях, разрешенных международным и украинским законодательством, в том числе она имеет право предоставлять услуги организации Красного Креста и Красного полумесяца. Никакого эмбарго, по мнению эксперта, в данном случае самолет не нарушал.

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