Защита персональных данных по стандартам 1994 года: эксперт предупреждает

Защита персональных данных по стандартам 1994 года: эксперт предупреждает53 Читать материал на украинском
Председатель ОО "Совет информационной безопасности и кибернитической защиты Украины" Элина Шнурко-Табакова прокомментировала указ президента о введении единого портала электронных услуг.
Она отметила, что перед тем, как говорить об использовании единого электронного реестра, важно выяснить, какие именно документы актуальны и необходимы. Она добавила, что есть большой пласт документов на региональном уровне, формат которых не является унифицированным и использовать такие документы в едином электронном портале просто невозможно.
Шнурко-Табакова отметила, что, более того, в нынешнем законодательном поле в Украине невозможно защитить персональные данные и информацию граждан. Она добавила, что сегодня в Украине информационная защита происходит по стандартам 1994 года. Поэтому, по мнению эксперта, перед введением подобных технологий нужно подготовить необходимую законодательную базу.
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