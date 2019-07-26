Новый медиа-регулятор Зеленского победит пропаганду РФ? Подробности

Политический советник президента Украины Никита Потураев раскрыл подробности борьбы с российской информагресией.

"Мы в нашей большой команде, в том числе парламентской, оцениваем ситуацию как опасную для национальных интересов, национальной безопасности Украины. И мы хотим задействовать все легальные и правовые механизмы, которые существуют сегодня. И быстро работать над созданием новых. Я об этом уже говорил , это должны быть механизмы экономического и финансового мониторинга СМИ", - заявил Потураев.

"Мы считаем, что это должна быть зона компетенции нового медиа-регулятора, который должен появиться в результате медиа-реформы. У нас есть устаревшие органы – это Нацсовет, это Госкомтелерадио – мы хотим создать новый, мощный, независимый от власти медиа-регулятор, который бы стоял на страже наших государственных и национальных интересов в медиа", - добавил он.

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