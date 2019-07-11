Как выбрать профессию будущего: советы для абитуриентов

В Украине стартовала вступительная кампания. Какие специальности сейчас пользуются спросом?

Как после получения диплома на пополнить ряды безработных юристов или менеджеров по продажам? Какие профессии будущего актуальны для абитуриентов?

На эти и другие вопросы отвечает специалист по профориентации Тамара Сухенко.

"Неплохо смотреть на сектор сервиса. Он в Украине должен развиваться, у нас большой потенциал его роста… Так или иначе, будет спрос на качественных специалистов в секторе науки… Все, что связано с технологиями – сектор ИТ", – выделяет она три основных направлениях.

Сухенко рекомендует рассмотреть вариант "сочетания": получать диплом по одной специальности (например, технической) и параллельно с помощью курсов изучать другую (например, гуманитарную).

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