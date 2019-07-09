Будет хуже: адвокат украинских моряков предупредил Россию о новых санкциях

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию немедленно освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. В резолюции организации моряки признаны военнопленными.

Повлияет ли решение ОБСЕ на Россию? Как заставить Владимира Путина освободить украинцев? На эти и другие вопросы отвечает адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов.

По его мнению, у России остается максимум полтора месяца, чтобы выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и отпустить пленных.

"Дальше будут уже решения суверенных государств – США, Евросоюза, Канады – по поводу введения санкций. Напомню, первый пакет санкций в связи с Керченским инцидента был введен в марте – еще до того, как Международный трибунал принял свое решение. Ничто не мешает ввести второй пакет, гораздо более серьезный и более жесткий", – подчеркивает юрист.

Также говорим о том, что этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН. Подробнее о стратегии по освобождению украинских моряков – смотрите в нашем эфире.

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