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"Антипутинская коалиция" в своем прежнем виде больше существовать не будет – Бессмертный

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Чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный отметил, что "Антипутинская коалиция" находится в стрессе и в своем прежнем виде она больше существовать не будет.

По его словам, она распалась на определенные кластеры. Одним из которых является "Скандинавский кластер", в котором страны, во главе с Лондоном и Вашингтоном, придерживаются довольно жестких позиций. Вторым, где лидером является Италия, является кластер "Южной Европы", который занимает очень мягкую позицию, из-за своей экономической зависимости от России. Он считает, что Италию будет пытаться опередить Испания, в беге наперегонки в Москву.

Отдельной позицией он назвал дуэт Берлина и Парижа, в котором лидер Германии находится в статусе смены, поэтому, по его словам, первым в Москву поедет действующий президент Франции Эммануэль Макрона.

Но он не видит в таких изменениях критической опасности для Украины из-за того, что противостояние сейчас переходит в судебно-правовую плоскость, где подавляющее большинство решений выносится в пользу Украины.

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