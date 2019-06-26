"Давайте поможем Трампу получить Нобелевку за Украину": Грищенко дал совет Зеленскому

"Давайте поможем Трампу получить Нобелевку за Украину": Грищенко дал совет Зеленскому279Читать материал на украинском
Продолжаем разговор с гостем студии – дипломатом Константином Грищенко.
Первую часть эфира можно посмотреть здесь.
Обсуждаем новый формат санкций против России, а также переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Что задумал президент США? Что он может сделать для Украины?
"Я считаю, что задача новоизбранного президента (Владимира Зеленского. – Ред.) – убедить президента США, что мирное урегулирование, возвращение Украине как минимум контроля за Востоком, за Донбассом, прекращение войны, прекращение потерь жизней... Возможно, в рамках компромисса, сложного для части украинского общества... Но если Трампа убедить, а он явно стремится получить Нобелевскую премию, то пусть он лучше получит премию за Украину. Давайте ему в этом поможем", – советует Грищенко.
Больше об Украине в мировой политике и дипломатических играх "сильных мира сего" – смотрите в Итогах ObozTV.
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