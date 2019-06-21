Штрафы для нардепов: Гриценко-младший оценил идею Зеленского

Кандидат в народные депутаты Украины от партии "Громадянська позиція" Алексей Гриценко считает, что штрафы за неперсональное голосование не решат проблему "кнопкодавов" в Верховной Раде.

Комментируя соответствующий законопроект президента Украины Владимира Зеленского, Гриценко отметил: "Относительно прогулов – это довольно правильно, а что касается "кнопкодавства", существуют более простые вещи. В Киеве работает система, которая физически не позволяет голосовать за других депутатов в Киевсовете. Все решается простым техническим решением".

Если будет голосование за какой-то вопрос, который будет стоить десятки миллионов долларов, эти штрафы никак не решат проблему... В Киевсовете было, что ты жмешь на отпечаток своего пальца, а другой рукой голосуешь, и физически невозможно в это время оторвать руку. Это просто делается и оно не так много стоит", – пояснил он.

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