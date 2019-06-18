Снятие блокады с ОРДЛО: международник назвал условие

Снятие блокады с ОРДЛО: международник назвал условие502Читать материал на украинском
Для снятия Украиной блокады с ОРДЛО Россия и подконтрольные ей террористы должны продемонстрировать готовность вернуть захваченные предприятия прежним владельцам.
Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
"Будет большим однозначным сигналом по поводу разблокирования торговли, дадут ли лидеры сепаратистов и Россия гарантии того, что будут украинским владельцам возвращены в управление их предприятия", – заявил международник.
По его словам, если однозначных гарантий не будет, "значит, Россия играет в другой сценарий, параллельно поддерживает ползучую аннексию территории".
"Если они дают железные гарантии и говорят – забирайте все под свое управление, это означает, что сценарий возвращения ОРДЛО в состав Украины остается", – добавил эксперт.
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