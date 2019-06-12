''Письма счастья'' водителей не напугают: автоюрист рассказал, что не учли законодатели

Автоюрист Денис Конюшко отметил, что система фото-видеофиксации и "письма счастья", которые должны поступать водителям-нарушителям, не заработает. Он отметил, что до того, как вводить эти изменения, нужно подтянуть законодательство, чего абсолютно не сделано.

По его мнению, возникает много вопросов к той аппаратуре, которая должна использоваться для этих целей. Ведь, по его словам, административные правонарушения должны фиксироваться на те технические средства, которые сертифицированы в Украине и специально предназначенные для такой фиксации.

Вторым спорным или до конца несогласованным вопросом, по словам автоюриста, является отправка писем-сообщений на электронный почтовый адрес. Эти "письма счастья", по его словам, будут направляться по адресу владельца указанного транспортного средства, а не пользователя.

Третьим несогласованным вопросам он считает введение в действие реестра пользователей транспортных средств, в котором бы фиксировалась передача транспортных средств третьим лицам без изменения права собственности.

Поэтому, по словам юриста, систему можно будет считать мертворожденным в случае того, как такие вопросы не будут учтены и изменения в законодательство не будут реализованы.

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