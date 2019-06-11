Ракетные испытание в Одесской области: биологи волнуются за состояние птиц заповедника

И.о. директора Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ирина Выхрыстюк отметила, что биологическое сообщество понимает те задачи, которые стоят перед военными в нынешнее тревожное время, однако, по ее словам, должно стоять на защите украинской флоры и фауны, которую они осуществляют в соответствии в законодательством и своих обязательствами.

Она подчеркнула, что проводить ракетные испытания в весенне-летний период категорически невозможно. Во время ракетного запуска происходит не только химическое загрязнение, но и последствия мощного взрыва негативно влияет на орнитофауну заповедника. Она напомнила, что летний период считается рекреационным.

По ее словам, при подготовке к испытаниям, опираясь на соответствующее постановление Кабмина, военные пытаются учесть опасность для гражданского населения. Вместе с тем, она подчеркнула, что вред, который может быть причинен природе не учитывается.

Напомним, из-за испытания новых ракет "Нептун" и "Ольха-М" во время масштабных учений на полигоне под Одессой - доступ к побережью там ограничат. Такое сообщили в Татарбунарский райгосадминистрации. Речь идет о курортах неподалеку Лебедевки, в частности на мысе Калфа, мысе "Ледники", а также на прибрежной косе, отделяющей Тузловские лиманы, протяженностью 10 километров. Сообщают, что в этом районе могут падать взрывоопасные обломки ракет и беспилотников. Продолжатся выходки завтра по 14 июня.

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