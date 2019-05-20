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Гражданским понять сложно: волонтер объяснил демарш глав СБУ и ССО в отношении Зеленского

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Журналист и волонтер Родион Шовкошитний отметил, что отсутствие традиционного воинского приветствия от командующего Силами спецопераций (ССО) Игоря Лунева и председателя СБУ Василия Грицака очевидно является их личной позицией в отношении новоизбранного верховного главнокомандующего Украины.

По его словам, если главу СБУ еще можно понять, он написал заявление еще до того момента, как уже действующий президент Украины Владимир Зеленский подходил для приветствия, и Грицак уже знал, что будет уволен.

Однако, по словам Шовкошитного, командующий ССО, учитывая неопределенность, как руководителей оборонного ведомства, так и свою лично, своим поступком продемонстрировал личную позицию, но при этом, так же как и председатель СБУ, высказал неуважение к действующему президенту Украины.

Он сказал, что трудно подобрать аналогию в гражданской жизни, чтобы сравнить с это проявление по отношению к верховному главнокомандующему со стороны военных, в своей жизни руководствуются жесткими установками и уставами.

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