ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Поймал почти у земли: полет президентского удостоверения Зеленского не завершился падением

3.1тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины Александр Опанасенко рассказал, как невольно стал "спасителем" президентского удостоверения и об эмоциях, которые охватили солдата из почетного караула.

По его словам, удостоверение президента Украины Владимира Зеленского соскользнуло с подушечки, которую нес офицер почетного караула, во время его разворота. Однако, по его словам, оно не упало на землю, а он его успел подхватить.

По словам нардепа, офицер был сильно напряжен ответственным моментом, и едва сдерживал эмоции во время этого инцидента.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TVПрямая трансляцияПідсумки
Персона
Александр Опанасенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости