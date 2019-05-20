Поймал почти у земли: полет президентского удостоверения Зеленского не завершился падением

Народный депутат Украины Александр Опанасенко рассказал, как невольно стал "спасителем" президентского удостоверения и об эмоциях, которые охватили солдата из почетного караула.

По его словам, удостоверение президента Украины Владимира Зеленского соскользнуло с подушечки, которую нес офицер почетного караула, во время его разворота. Однако, по его словам, оно не упало на землю, а он его успел подхватить.

По словам нардепа, офицер был сильно напряжен ответственным моментом, и едва сдерживал эмоции во время этого инцидента.

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