Поймал почти у земли: полет президентского удостоверения Зеленского не завершился падением

Поймал почти у земли: полет президентского удостоверения Зеленского не завершился падением3.1тЧитать материал на украинском
Народный депутат Украины Александр Опанасенко рассказал, как невольно стал "спасителем" президентского удостоверения и об эмоциях, которые охватили солдата из почетного караула.
По его словам, удостоверение президента Украины Владимира Зеленского соскользнуло с подушечки, которую нес офицер почетного караула, во время его разворота. Однако, по его словам, оно не упало на землю, а он его успел подхватить.
По словам нардепа, офицер был сильно напряжен ответственным моментом, и едва сдерживал эмоции во время этого инцидента.
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