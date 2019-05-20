Должен быть соблюден конституционный порядок: експерт назвал набор формальных причин для роспуска парламента

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк отметил, если указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины будут обнародован до начала консультаций с главой, заместителями главы Рады и лидерами фракций, то не будет соблюден конституционный порядок проведения процедуры прекращения полномочий парламента.

По его словам, для этого еще необходимо иметь факт отсутствия парламентской коалиции, зафиксированные 30 дней отсутствия коалиции и наличие консультаций президента с представителями народных избранников. Именно совокупность этих трех факторов дают юридическое основание для того, чтобы запускать процесс досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее участник Конституционного процесса, один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка отметил, что действующего президента во время таких консультаций могут убедить, что роспуска парламента не стоит делать и те законопроекты, на принятии которых настаивал Зеленский во время инаугурационной речи, могут быть приняты в спокойной рабочей обстановке, а не совмещая этот процесс с "работой в полях", во время предвыборной кампании.

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