Как не потерять субсидию на услуги ЖКХ: чиновник дал пошаговую инструкцию

Начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко отметил, что информация о том, что лишь каждая четвертая киевская семья, которая получила субсидию, не смогла разобраться с тем, как ее использовать, является обнадеживающей, поскольку, по по его убеждению, остальные 75 % киевлян-субсидиантив с механизмом разобрались.

Он объяснил для тех, кто не разобрался, механизм и процедуру, как получить консультацию и сделать необходимые действия для того, чтобы заплатить за квартплату в последующие периоды и не потерять свое право на получение государственной помощи.

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