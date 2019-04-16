Вероятная причина пожара в Париже поставлена под сомнение

Генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская призналась, что вчерашнее происшествие в Париже ее очень встревожило. Она выразила большие сомнения, что причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери стали реставрационные работы, которые, по ее словам, расписаны в жестких нормах и правилах. По ее словам, чтобы говорить о возможности пожара, надо смотреть на все факторы, факторы и угрозы, которые действуют на это сооружение.

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