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Корпоративный заговор: кто назначает пациенту аптеки, производителей лекарств и диагностические центры

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Народный депутат Украины Ирина Сисоенко напомнила, что согласно действующему законодательству, врач не имеет права на рецепте или направлении указывать название медицинского учреждения или свою фамилию и имя. По ее словам, врач может только побудить к необходимости получения той или иной медицинской услуги, а пациент должен сам принимать решение о месте ее получения.

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