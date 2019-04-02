Гибридные паспорта: стало известно, как Россия будет препятствовать введению миротворцев на Донбасс

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Курчки подчеркнул, что теперь, согласно российскому закону, который вступил в силу с 1 апреля, граждане иностранных государств должны получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. По его словам, готовность получить российское гражданство в Донбассе могут 600-700 тыс граждан Украины.

По его убеждению, эта кремлевская технология, отработанная в Абхазии, Осетии, Молдавии и Крыма, имеет целью заблокировать введение миротворческого контингента на Донбасс или, как минимум, настаивать на своем участии в этой миссии ради того, чтобы "защитить своих граждан".

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