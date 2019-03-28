Цель одна – изгнать крымских татар с их исторической родины: адвокат Полозов

Адвокат Николай Полозов отметил, что история взаимоотношений крымских татар с Кремлем сложная и тянется с первого периода оккупации, с 1783 года. По его словам, российские власти последовательно пытаются выгнать крымских татар с их исторической родины, а апогеем этих попыток стала сталинская депортация 1944 года, которая стала актом геноцида.

Он считает, что сейчас российские власти, после новой оккупации Крыма, продолжают использовать тот же метод. И несмотря а то, что репрессии имеют точечный характер, конечная цель, по его мнению, является такой же – создать настолько невыносимые условия для жизни крымских татар в Крыму, чтобы они были вынуждены самостоятельно покинуть полуостров.

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