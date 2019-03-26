Кто платит за дороги и куда идут эти деньги: разработан сервис контроля за модернизацией и ремонтом дорог

Глава BRDO Алексей Гончарук объяснил, как с помощью разработанного их компанией сервиса можно не только отслеживать расходы на ремонт дорог, но и рядовому автомобилисту определить, сколько средств из его заправок автомобиля пойдет на этот ремонт дорог. По его мнению, это позволит воспитать ответственного гражданина, который, как избиратель будет давать оценку работе власти, которая тратит его деньги, уплаченные в виде налогов и сборов.

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