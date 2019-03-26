Подорожание сжиженного автомобильного газа: эксперт считает, что Антимонопольный комитет не дорабатывает

Экономический эксперт Игорь Гарбарук отметил, что подорожание автомобильного сжиженного газа происходит после серьезного снижения цены, которое происходило в конце прошлого года - начале этого года. Это падение цены, до уровня примерно 10 грн/литр, произошло из-за значительного профицита газа на рынке. По словам эксперта, его было закуплено слишком много и рынок такое количество не мог потребить, а за его хранение в хранилищах приходилось платить. Поэтому трейдеры начали снижать цены.

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