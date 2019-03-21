Противодействие Германии можно остановить: дипломат назвал возможное решение по ''Северному потоку-2''

Дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что теоретически, свертывание проекта российского газопровода "Северный поток-2" возможно, но для этого нужна очень серьезная политическая воля и готовность Еврокомиссии к противодействию наиболее влиятельной стране ЕС – Германии.

Украинский дипломат исключает возможность того, что Германия добровольно откажется от этого проекта. И сейчас, по его словам, от силы противодействия альянса сопротивления "Северному потоку-2", который состоит из нескольких стран-членов ЕС, будет зависеть, удастся ли перевести этот газопровод из норм немецкого законодательства под нормы законодательства Евросоюза.

Если это удастся сделать, то, по словам дипломата, у России значительно уменьшатся рычаги влияния на европейский газовый рынок, потому что его регулирование происходит значительно жестче.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся